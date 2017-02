Licenciatura em Serviço Social do IPM recebe acreditação internacional

O programa de licenciatura em Serviço Social ministrado no Instituto Politécnico de Macau (IPM) recebeu aprovação após ter sido analisado por um painel de especialistas do Conselho para a Acreditação de Qualificações Académicas e Vocacionais de Hong Kong (HKCAAVQ, na sigla em inglês), com vista ao seu reconhecimento internacional.

“Após uma revisão exaustiva ao programa de ensino que incluiu a análise de documentos, visitas ao campus e instalações, além de reuniões, o painel concluiu que a Licenciatura em Serviço Social cumpria os padrões e critérios de acreditação tendo em conta 11 quesitos”, congratula-se o IPM numa nota de imprensa, enumerando entre os critérios considerados a gestão organizativa, objectivos programáticos e resultados de aprendizagem, programa e estrutura de conteúdo, entre outros.

O painel terá também considerado que o IPM contava com um “sistema de garantia de qualidade capaz de gerir e rever continuamente as operações” no âmbito do programa da licenciatura em causa.