Japão nega acusações de Trump sobre desvalorização do iene

O Governo japonês afirmou ontem que não intervém nas taxas de câmbio da sua moeda, em resposta às críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que Tóquio manipula os mercados para desvalorizar o iene.

O porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, negou, numa conferência de imprensa, que o Japão realize intervenções no Forex (foreign exchange market), e assinalou que o país “baseia a sua política monetária nos acordos do G7 e G20 sobre a não manipulação de divisas”.

Suga qualificou de “totalmente incorrectas” as acusações de Trump, que disse na véspera que tanto o Japão como a China “jogaram com a desvalorização” dos mercados monetários nos últimos anos, durante uma reunião com responsáveis das empresas farmacêuticas, em Nova Iorque.

Os comentários de Trump geraram uma valorização da moeda japonesa face ao dólar na bolsa de Tóquio, que chegou aos 112 ienes, o seu máximo nos últimos dois meses.

O porta-voz do Executivo nipónico acrescentou que a política financeira do seu país “tem como objectivo obter a estabilidade do IPC (Índice de Preços no Consumidor) e, como tal, não está direccionada para o enfraquecimento do iene”.

Este pode ser um dos temas que Donald Trump irá discutir com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, com quem se vai reunir no próximo dia 10 de Fevereiro em Washington.