Um residente de 44 anos foi ontem detido pela Polícia Judiciária no local de trabalho, depois da esposa o ter acusado de violação, noticiou ontem a Rádio Macau.

O homem vai ser investigado por violência doméstica e foi detido no local onde desempenha funções. No momento da detenção o indivíduo começou a discutir com os agentes da autoridade, chegando ao ponto de insultá-los, revelaram as autoridades.