Gripe das Aves: EUA emitem alerta de viagem para a China, Macau e Hong Kong

O Centro de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos da América aconselha os turistas e viajantes norte-americanos que se desloquem a Macau, a Hong Kong e à República Popular da China a evitar o contacto com aves vivas, seja em mercados, seja em explorações agrícolas. Apesar das recomendações, o organismo não desaconselha as deslocações quer ao Continente, quer a ambas as Regiões Administrativas Especiais.

As autoridades sanitárias chinesas, recorde-se, confirmaram 120 novos casos de infecção humana com o vírus da gripe aviária (estirpe H7N9) na China desde Setembro do ano passado, dos quais resultaram 37 mortes.

As províncias onde até agora se registaram casos foram as de Jiangsu, Fujian e Guangdong, incluindo ainda as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong. De acordo com a informação avançada pelo site especializado FluTrackers.com, a maior parte desses pacientes relataram ter estado em mercados de aves ou entrado em contacto com aves vivas.

Em Macau, nos últimos meses, foram dois os casos de infecção humana pelo vírus H7N9 diagnosticados. Os dois pacientes acabaram por recuperar após serem submetidos a tratamento hospitalar.

