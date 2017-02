Governo esclarece serviços sociais sobre seguros e a nova Lei do Erro Médico

A cerca de um mês da entrada em vigor da nova Lei do Erro Médico, permanecem as dúvidas relativamente à aplicação do diploma, nomeadamente no que diz respeito à abrangência dos seguros nos casos relevantes. Para dissipar as dúvidas junto dos profissionais que poderão ser afectados directa ou indirectamente pela nova legislação, a Direcção dos Serviços de Saúde (SSM) têm vindo a promover sessões de esclarecimento sobre o “Regime jurídico do erro médico” desde a sexta-feira passada. A de ontem teve como destinatárias as entidades que prestam serviços sociais e aos organismos públicos.

Dezenas de responsáveis de lares de idosos, creches e jardins de infância e de organismos públicos como o Instituto do Desporto (ID) ou o Instituto Politécnico de Macau juntaram-se ontem ao início da tarde na sala de reuniões do alojamento dos trabalhadores de emergência de saúde pública, junto ao Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), para ouvir responsáveis dos SSM e da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) – entidade responsável pela regulação dos seguros – explicarem o que muda com a nova lei (n.º 5/2016). Depois de um almoço grátis, os participantes da sessão de ontem ouviram uma apresentação com o resumo das alterações, a que se seguiu depois uma sessão de perguntas e respostas.

E não foram poucas as dúvidas que persistiam. Abordadas foram as incertezas relativas aos limites da classificação de uma fatalidade como erro médico, se o Governo assumia os custos do aumento dos prémios pelas seguradoras ou se os profissionais de fisioterapia ou psicologia também estavam abrangidos pela obrigatoriedade de seguro que irá passar a vigorar a partir do dia 26 de Fevereiro, quando a lei entrar plenamente em vigor.

Enquanto os médicos afectos ao serviço público já estão automaticamente protegidos, os que se encontram ao serviço do sector privado têm de contratar individualmente as respectivas apólices juntos das seguradoras ou garantir que a empresa para a qual trabalham assume responsabilidades a esse nível.

Nova lei não deve assustar

Com a entrada em vigor da nova lei, é natural que haja um aumento das queixas, mas os serviços de saúde desdramatizam: “Queixa não significa necessariamente culpa e, sempre que uma for apresentada, haverá lugar a uma avaliação. Não podemos rejeitar as queixas, mas a partir daí o assunto fica nas mãos da perícia e das investigações para apurar se o clínico violou ou não os princípios do tratamento adequado”, explicou Leong Pui San, secretária-geral do Conselho para os Assuntos Médicos. “Os médicos não devem ter medo da entrada em vigor do diploma”, garante.

Quem parece estar perfeitamente à vontade são os médicos portugueses ao serviço de clínicas privadas já que, segundo o PONTO FINAL apurou, nenhum esteve presente nas várias sessões de esclarecimento.