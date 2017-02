Galo deverá ser sinónimo de prosperidade e crescimento, diz Ambrose So

O presidente executivo da Sociedade de Jogos de Macau, Ambrose So, disse esperar que o Ano do Galo, que arrancou no último sábado, traga “crescimento renovado e prosperidade”, após mais de dois anos de queda nas receitas dos casinos.

No jantar anual de Ano Novo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), no hotel-casino Grand Lisboa, Ambrose So lembrou como a indústria do jogo viu o início de 2016 acompanhar a “tendência descendente dos dois anos anteriores”, mas no final do ano verificou “a refrescante retoma de algum crescimento”, referindo-se à subida das receitas dos casinos, pela primeira vez em 26 meses, em Agosto.

“O mercado precisa de despertar, e para isso o galo chega mesmo a tempo. Como toda a gente sabe o galo é o despertador do reino animal. E antecipamos que vai trazer crescimento renovado e prosperidade para Macau”, afirmou o presidente executivo da operadora de jogo fundada por Stanley Ho.

Em relação ao Grand Lisboa Palace, aquele que deverá ser o último projecto a ser inaugurado na strip do Cotai, em 2018, So referiu “progressos positivos na construção”.

Além de ser a “incorporação de cinco virtudes na cultura chinesa”, o galo “também é um símbolo nacional de Portugal”, frisou, destacando que “herança portuguesa única de Macau” liga a China e a Europa e coloca a cidade “numa posição vantagem para contribuir e beneficiar da política nacional ‘Uma faixa, uma rota’”, o projeto de investimento impulsionado pela República Popular da China para reforçar a sua posição como centro comercial e financeiro da Ásia.

Os dados mais recentes da Sociedade de Jogos de Macau indicam uma queda de 11,1 por cento nas suas receitas de jogo no terceiro trimestre de 2016, comparando com o mesmo período de 2015.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano anterior.