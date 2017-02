Fitch aposta em crescimento de entre cinco e nove por cento na indústria do jogo

A agência de corretagem Fitch prevê que a indústria do jogo registe este ano um crescimento de entre cinco e nove por cento, de acordo com o último relatório publicado pela empresa.

O relatório, compilado pelos analistas Alex Bumazhny, Colin Mansfield e Vicky Melbourne, sublinha que os factores que justificam o prognóstico são “a estabilização do mercado VIP/premium de massas”, a expectativa de um crescimento da economia chinesa no ordem dos 6,4 por cento durante 2017 e “a abertura do casino MGM Cotai na segunda metade de 2017”.

Como factores negativos são apontados os esforços da China para “renovar os esforços para controlar a fuga de capitais” e o “ potencial arrefecimento do mercado imobiliário nas cidades de primeiro nível chinês”.

“As previsões de 2017 da Fitch estão ancoradas na estabilização do mercado VIP/premium de massas, a previsão da Fitch de 6,4 por cento para o crescimento do Produto Interno Bruto da China e a abertura do MGM Cotai na segunda metade de 2017”, pode ler-se no documento.

“O nosso optimismo é condicionado pelos esforços renovados da China para controlar a saída de capitais (por exemplo os limites nos levantamentos nas máquinas de multibanco) e o potencial arrefecimento dos mercados imobiliários mais populares nas cidades de primeiro nível chinês”, acrescentam os analistas da agência de corretagem.

No entanto, a perspectiva para o longo prazo é positiva para a Fitch devido ao crescimento da classe-média chinesa, à expansão da economia – mesmo que esta cresça a ritmo mais lento – e à crença dos analistas que o mercado ainda tem potencial para crescer.

O relatório destaca igualmente o desenvolvimento da indústria regional, como os mercados das Filipinas, da Coreia do Sul e da Austrália, que também podem ameaçar a estabilidade do mercado de Macau.

