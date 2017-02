Fidelidade e demais dúvidas

A Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa foi ontem oficialmente empossada, mas no primeiro contacto com a imprensa poucas foram as dúvidas esclarecidas. O organismo não descarta a possibilidade de se aconselhar com Pequim relativamente à aplicação da norma que torna obrigatória, por parte dos candidatos a deputados, uma declaração de fidelidade à RAEM e à Lei Básica.

Marco Carvalho

O presidente da Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, não afasta a possibilidade do organismo poder vir a recorrer a instâncias do Continente com o propósito de obter esclarecimentos sobre a aplicação da norma, recentemente aditada à Lei Eleitoral, que prevê que os candidatos a deputados tenham de declarar fidelidade à Região Administrativa Especial de Macau e à Lei Básica.

Apesar de ressalvar que a Comissão ainda não empreendeu as tarefas que lhe são confiadas por Lei, o juiz do Tribunal de Segunda Instância afirmou que o organismo “vai ponderar” a possibilidade de recorrer às autoridades chinesas para clarificar eventuais dúvidas: “Os candidatos têm obrigação de prestar esta declaração de defender a Lei Básica da RAEM e também ser fiel à Região Administrativa Especial de Macau”, lembrou Tong Hio Fong. “É um dos requisitos necessários para se candidatar. Esta questão de ser ou não, haver ou não este tipo de relações com as autoridades chinesas, por enquanto nós vamos ponderar. Ainda não tivemos a primeira reunião e não podemos divulgar muitas coisas em concreto. De qualquer modo, a nossa Comissão é um órgão colegial e a maior parte das questões deverão ser resolvidas depois de serem discutidas na reunião”, ressalvou o magistrado.

Por esclarecer, no primeiro contacto da nova Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa com a imprensa, ficou quase tudo. O presidente do organismo esclareceu que a escolha da data concreta em que deverá decorrer a eleição de um novo hemiciclo vai depender do andamento dos trabalhos no seio da própria Comissão. A CAEAL deverá reunir-se formalmente pela primeira vez depois das celebrações do Ano Novo Chinês, em dia ainda a anunciar.

Sobre a resposta a dar a eventuais casos de corrupção eleitoral, Tong Hio Fong foi pouco mais do que politicamente correcto. O presidente da Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa prometeu que o organismo vai trabalhar em estreita ligação com o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), avançando, porém, com a salvaguarda de que a CAEAL não se furtará às suas responsabilidades no caso de ter de lidar com ilícitos ou contravenções comprovadas: “Temos de manter uma efectiva ligação com o Comissariado Contra a Corrupção, porque é o CCAC que dispõe de pessoal e de técnicos com capacidade para lidar com este aspecto. De qualquer modo, a nossa Comissão também vamos ter em conta este tipo de situações e se se verificar que alguém cometeu algum ilícito ou contravenção eleitoral, também vamos actuar de acordo com a Lei”, assegurou Tong Hio Fong.

Por esclarecer no primeiro contacto com a imprensa ficaram as dúvidas dos jornalistas sobre o que constitui ou não campanha eleitoral, com o presidente da CAEAL a não ir além do óbvio: “Vamos cumprir escrupulosamente a Lei Eleitoral, que determina muito bem quando é que é o período de campanha. No décimo quinto dia antes das eleições, só nesse período é que se pode fazer campanha. Se fizerem antes, isso é uma infracção que viola a Lei Eleitoral e vamos agir de acordo com as penalizações previstas na Lei Eleitoral”, esclarece o juiz do Tribunal de Segunda Instância.