Extinta DSRT fez apologia de novas tarifas de telecomunicações móveis

Os novos preços e a oferta de uma maior variedade de planos no que diz respeito às velocidades de transmissão contribuem para a redução das despesas que as entidades licenciadas e o sector comercial suportam no âmbito dos serviços de telecomunicações, considerou o organismo regulador, antes de ser assimilado pela Direcção dos Serviços de Correios.

A recente redução tarifária para as telecomunicações móveis da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) foi elogiada pelos consumidores, mas as restantes operadoras, impedidas de responder à altura, queixaram-se de concorrência desleal. Numa espécie de canto de cisne, a extinta Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT) garantiu, no final do mês passado, que os novos preços não só beneficiam os consumidores, como contribuem para “o aperfeiçoamento do ambiente de negócios em Macau.

“Durante a apreciação e aprovação da tarifa dos serviços de telecomunicações, o Governo não pondera a capacidade do operador de gerar lucro”, assegurava Tam Van Iu, antiga directora-substituta da DSRT, na resposta a uma interpelação escrita sobre o tema, apresentada pelo deputado Chan Meng Kam. A responsável explicava que, na base da decisão, foram tidas em conta informações sobre os preços dos serviços do mesmo género das regiões vizinhas fornecidas pelos operadores de telecomunicações móveis de Macau.

Tam Van Iu garantia na resposta a Chan Meng Kam que “o preço da nova tarifa e a oferta de mais tipos de velocidades de transmissão contribuirão para a redução de despesas que as entidades licenciadas e o sector comercial suportam no âmbito dos serviços de telecomunicações, favorecendo o aperfeiçoamento do ambiente de negócios em Macau”.

O líder da lista mais votada nas últimas eleições legislativas tinha-se queixado de que, apesar das grandes reduções tarifárias da CTM, tinham sido poucas as reacções do mercado das telecomunicações e que os benefícios para os utentes dos serviços em causa não tinham sido tantos como alegava a empresa: “Segundo alguns operadores do sector, tal como aconteceu no último ajustamento das tarifas para o serviço de Internet, desta vez a redução tarifária foi zero ou ligeira nos serviços que têm mais utentes” observou o parlamentar, sublinhado que “nos serviços que têm menos utentes a redução foi significativa”.

Desde 1 de Dezembro do ano passado que a CTM reduziu as tarifas do circuito local em 47 por cento, as do circuito internacional privado, em 49 por cento e as do acesso directo à Internet, em 51 por cento, naquela que foi anunciada como a maior redução tarifária da história da empresa.