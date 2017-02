Entidade com sede em Macau patrocina Ano do Turismo Sustentável

O Centro de Investigação para a Economia Global de Turismo (GTERC, na sigla inglesa), entidade presidida pela empresária Pansy Ho, é um do patrocinadores oficiais do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, que se assinala em 2017.

O Ano Internacional foi formalmente inaugurado em meados do mês passado, em Madrid. Taleb Rifai, secretário geral da Organização Mundial do Turismo diz que a ocasião constitui uma oportunidade única para promover os “17 objectivos de desenvolvimento sustentável” traçados pelo organismo.