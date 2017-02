O antigo presidente e director executivo da Sands China, o norte-americano Edward Tracy, vai assumir a presidência das operações do grupo Hard Rock no Japão.

A nomeação de um gestor conhecedor da indústria do jogo surge depois de Hamish Dodds, director executivo do grupo Hard Rock, ter afirmado à Bloomberg que o grupo está disposto a fazer um investimento significativo no Japão, caso a indústria do jogo fosse legalizada, o que já aconteceu.