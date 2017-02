Donald Trump nomeia Steve Wynn para a área das finanças do comité republicano

Em 1996, Steve Wynn afirmou que Donald Trump só tinha conversa. Mas desde o final das últimas primárias republicanas que os dois milionários têm estado do mesmo lado da barricada. O magnata do jogo, presidente do grupo homónimo, foi agora nomeado para um cargo no Partido Republicano pelo actual presidente dos Estados Unidos da América.

O presidente norte-americano, Donald Trump, nomeou Steve Wynn para o cargo de presidente da área das finanças do Comité Nacional Republicano, de acordo com o Las Vegas Review Journal. Este órgão tem como funções desenvolver a plataforma política do Partido, assim como coordenar a recolha de donativos e a estratégia eleitoral do “Grand Old Party”.

A nomeação revela uma mudança na atitude dos dois milionários que no passado se confrontaram, tanto para atrair apostadores, como nos tribunais norte-americanos. Em 1996, Wynn chegou mesmo a afirmar que Donald Trump era “só conversa”.

Durante a corrida presidencial, ainda na altura das primárias republicanas, Steve Wynn fez uma doação de 2.700 dólares ao adversário de Donald Trump, Marco Rubio, tendo igualmente feito um donativo de 5.000 dólares para um grupo de apoio ao mesmo candidato.

Contudo as reacções à escolha dentro do Partido Republicano não se fizeram esperar e, de acordo com o Las Vegas Review Journal, são na maioria positivas, havendo, porém, quem ataque a nomeação: “O Steve Wynn está muito ligado ao estado do Nevada e faz tudo em prol da comunidade de Las Vegas. Desejamos-lhe tudo de bom nesta aventura e temos a certeza que nos vai orgulhar”, afirmou o senador do Nevada, Dean Heller, de acordo com a publicação norte-americana.

“Conheço o Steve. Ele ama a América como ninguém e vai trabalhar arduamente e eficazmente. É uma escolha inspiradora e brilhante”, disse, por sua vez, o estratega do Partido Republicado, John Weaver.

Já Ralph Nader, defensor dos direito do consumidor, mostrou-se menos impressionado com a escolha do presidente dos Estados Unidos da América: “Como parece que Donald Trump está a jogar roleta-russa com os destinos da América, tenho de considerar que faz todo o sentido apostar num czar bem-sucedido da indústria do jogo”, apontou Ralph Nader.

A escolha não é totalmente surpreendente. Quando conquistou o lugar na Casa Branca, Trump já contava com o apoio de Steve Wynn. O magnata do jogo foi um dos vice-presidentes da comissão organizadora da tomada de posse, um organismo que conseguiu amealhar perto de 100 milhões de dólares norte-americanos para a cerimónia de entronização de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América.

No passado Steve Wynn chegou a apoiar financeiramente candidatos democratas, pelo menos no que diz respeito a campanhas para o Senado. Porém esta tomada de posição é vista como normal por Jim Lamb, antigo presidente do Clube de Republicanos do Nevada: “Em Las Vegas a filiação partidária não tem a importância de outras áreas geográficas”, apontou. “Os donativos são uma questão de alianças e de apoio aos indivíduos que estão num determinado momento no poder”, acrescentou ao Las Vegas Review Journal.