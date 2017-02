O antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas Ban Ki-moon esclareceu ontem que não será candidato às presidenciais do seu país, a Coreia do Sul.

Ban regressou à Coreia no mês passado, gerando expectativas que se candidatasse às eleições deste ano, no entanto ontem afastou essa possibilidade: “Vou afastar-me da política. Peço desculpa por desiludir muitas pessoas”, disse aos jornalistas numa conferência de imprensa.

