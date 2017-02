Comércio externo caiu pelo segundo ano consecutivo

Em 2016, a compra e venda de mercadorias ao estrangeiro conheceu uma quebra de 14,6 por cento. A tendência não deixou incólumes nenhum dos grandes parceiros de negócios do território, com uma excepção: as exportações para os países de língua portuguesa cresceram quase 600 por cento. O valor das mercadorias adquiridas aos países lusófonos também aumentou, crescendo 10,7 por cento face a 2015.

O comércio externo do território caiu no ano passado pelo segundo ano consecutivo, alcançando 81,40 mil milhões de patacas, menos 14,6 por cento face a 2015, indicam dados oficiais divulgados no final da semana passada.

Trata-se do segundo ano consecutivo de queda, depois da diminuição de 4,5 por cento registada em 2015, a primeira desde 2009.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em 2016, Macau exportou produtos no valor de 10,05 mil milhões de patacas – cerca de 1,17 mil milhões de euros – menos 6 por cento face a 2015 – e importou bens avaliados em 71,35 mil milhões de patacas – menos 15,7 por cento face ao ano imediatamente anterior.

Por conseguinte, o défice da balança comercial atingiu 61,31 mil milhões de patacas (7,17 mil milhões de euros) em 2016, traduzindo ainda assim um desagravamento de 17,1 po cento relativamente a 2015.

Em termos de mercados, as exportações para Hong Kong – 5,56 mil milhões de patacas ou 650,5 milhões de euros – e para a República Popular da China – 1,75 mil milhões de patacas ou 204,7 milhões de euros – diminuíram, respectivamente, 12,1 por cento e 4,7 por cento no ano passado.

As vendas de Macau para a União Europeia – 175 milhões de patacas ou 20,47 milhões de euros – e para os Estados Unidos – 156 milhões de patacas ou 18,2 milhões de euros – também desceram, desta feita, 22,7 por cento e 20,6 por cento, respectivamente, em termos anuais.

Em contrapartida, o valor exportado de mercadorias para os países de língua portuguesa – 6 milhões de patacas ou 701,8 mil euros – sofreu um aumento significativo de 594,6 por cento.

Já do lado das importações, Macau comprou à China produtos avaliados em 25,84 mil milhões de patacas (3,02 mil milhões de euros) – menos 18,9 por cento face a 2015 – e em 17,03 mil milhões de patacas (1,99 mil milhões de euros) à União Europeia, menos 9,6 por cento face ao valor registado em 2015. Já o valor importado de mercadorias dos países de língua portuguesa – 666 milhões de patacas ou 77,91 milhões de euros – subiu 10,7 por cento face a 2015.