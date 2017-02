Clubes ingleses gastaram 250 milhões de euros em contratações

Os vinte clubes da primeira liga inglesa de futebol gastaram cerca de 250 milhões de euros na reabertura do mercado de transferências, que encerrou na terça-feira, revelou ontem um estudo da consultora Deloitte.

De acordo com estes números, trata-se do segundo maior valor gasto pelos clubes do primeiro escalão no mercado de inverno desde 2011.

No total, juntando as transferências operadas para a presente época, no ‘primeiro mercado’, entre Julho e Agosto, os 20 clubes da primeira liga inglesa investiram mais de 1.600 milhões de euros em contratações.

Neste mercado de Inverno, a diferença entre gastos e ganhos fixou-se no valor positivo de 40 milhões de libras (quase 47 milhões de euros), a primeira vez que foram anotados lucros.