Chui Sai On nega atrasos mencionados por Lionel Leong na implementação do salário mínimo

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, prometeu que em 2019 o salário mínimo universal vai ser “uma realidade”, de acordo com a informação veículada pela Rádio Macau. As declarações do líder do Governo da RAEM desmentem declarações anteriormente proferidas pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que admitia a possibilidade de haver atrasos nesta matéria, que só começaria a ser estudada daqui a dois anos.

“É uma das prioridades e um dos objectivos deste governo”, sublinhou Fernando Chui Sai On sobre o salário mínimo, cujo mandato se prolonga até 2019, em declarações prestadas durante as celebrações do Ano Novo Lunar, na passada sexta-feira.

De acordo com o Chefe do Executivo, o Governo está agora a fazer uma avaliação sobre os efeitos da aplicação do salário mínimo aos trabalhadores dos sectores da limpeza e de segurança de prédios residenciais. Após este relatório haverá uma consulta pública e depois será formalizada uma proposta para chegar à Assembleia Legislativa.

Apesar do período consignado para a tarefa poder parecer algo curto, Chui Sai On acredita que o Governo vai ser capaz de dar tempo suficiente aos deputados para discutirem a proposta de lei.