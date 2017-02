Centro de Estudos Ibéricos abre candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), na Guarda, anunciou ontem a abertura de candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço 2017, destinado a premiar personalidades ou instituições “com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas”.

Até ao dia 3 de Abril, “qualquer instituição ou pessoa pode enviar propostas de candidatura” para atribuição do galardão. O Prémio Eduardo Lourenço 2017, no montante de 7.500 euros, será atribuído por um júri constituído pelos membros da direção do CEI (reitores das Universidades de Coimbra e de Salamanca e presidente da Câmara Municipal da Guarda) e por mais oito personalidades, sendo, no presente ano, presidido pelo reitor da Universidade de Coimbra, refere a organização em comunicado.