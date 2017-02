BNU faz doação de 10,65 milhões de patacas à Universidade de Macau

O Banco Nacional Ultramarino fez uma doação no valor de 10,65 milhões de patacas à Universidade de Macau para apoiar o ensino e a pesquisa académica na Faculdade de Gestão de Empresas. Este apoio é feito através da criação de um fundo na Fundação para o Desenvolvimento da Universidade de Macau.

Em contrapartida, a Faculdade de Gestão de Empresas da maior instituição de ensino superior do território designou um cátedra em honra do banco português, ou seja o Professor Jack So começa a ser denominado como Professor de Finanças do BNU.

De acordo com um comunicado do Banco Nacional Ultramarino, Jack So tem um carreira com mais de 30 anos e passagens por Hong Kong, pelos Estados Unidos da América e por Macau. Com a atribuição deste título, So vai começar a ser tratado como Professor de Finanças do BNU em ocasiões oficiais.