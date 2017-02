Autoridade Monetária garante dinheiro nos multibancos no Ano Novo Lunar

A Autoridade Monetária de Macau emitiu ontem um comunicado a explicar que foram pedidas medidas aos bancos para garantir que há dinheiro suficiente nas máquinas de multibanco durante as celebrações do Ano Novo Chinês.

“A Autoridade Monetária de Macau enviou ofícios aos bancos que prestam este tipo de serviços para adoptarem as medidas adequadas, incluindo o reforço da monitorização das situações de funcionamento das máquinas “ATM”, a fim de disponibilizar numerário, atempadamente”, afirmou em comunicado a AMCM.

