Apresentadores de programa televisivo sul-coreano montam arraiais na Arena do Cotai a 18 de Fevereiro

As celebridades que apresentam o programa televisivo sul-coreano ‘Running Man’ tomam conta do palco da Arena do Cotai a 18 de Fevereiro. O concurso, que tem conquistado audiências não só na Coreia do Sul, também noutras partes do continente asiático, apresenta-se perante o público do território com os apresentadores Song Ji-hyo, Lee Kwang-soo, Kim Jong- kook, Ji Suk-jin e Haha.

O programa, que se encontra em digressão por várias paragens do continente asiático, vai apresentar-se na RAEM com jogos e cenários novos. Aos desafios que caracterizam o concurso televisivo – e nos quais as celebridades convidadas completam missões em espaços urbanos – junta-se o humor como outro dos elementos que popularizaram ‘Running Man’.

O ‘reality show’, criado pelo canal de televisão da Coreia do Sul SBS, já teve como convidado o actor Jackie Chan, bem como outras celebridades internacionais.

‘Running Man 2017 Live in Macao’ está agendado para as 20h do dia 18 deste mês, na Arena do Cotai. Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre as 480 e as 1,480 patacas.