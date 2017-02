Alexis Tam diz que alojamento familiar pode criar mais problemas

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura defendeu que a criação de alojamento para turistas em residências familiares “pode provocar mais problemas do que benefícios”, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

De acordo com a mesma fonte, Alexis Tam sublinhou que “actualmente os hotéis de uma, duas e três estrelas conseguem satisfazer as necessidades básicas do mercado”.

Por outro lado, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultural explicou que um estudo da Direcção dos Serviços de Turismo, apresentado no ano passado, já mostrava que a maior parte da população não concordava com a criação do acolhimento em residências familiares.

Outro dos casos abordados por Alexis Tam foram as queixas direccionados contra os Serviços de Urgência de Pediatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde um médico terá alegadamente prescrito medicação em excesso a um paciente.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura lamentou o caso e disse que se tratada de um episódio “isolado”. No entanto, prometeu uma investigação interna que vai ser tratada com rigor. Alexis Tam disse igualmente que caso se verifique que houve erro, as responsabilidades serão assumidas.