TurboJET reforça capacidade de transporte de passageiro durante Ano Novo Lunar

Por forma a responder ao largo número de viajantes que se desloca entre Macau e Hong Kong durante o período das festividades do Ano Novo Lunar, a TurboJET reforçou a capacidade de transporte de passageiros nas suas embarcações para cerca do dobro. A medida materializa-se a partir de hoje e prolonga-se até ao dia 5 de Fevereiro.

De acordo com uma nota de imprensa enviada às redacções pela companhia de transporte marítimo, aconselha-se aos viajantes que adquiram os bilhetes atempadamente uma vez que a oferta é limitada durante as festividades do Ano Novo Lunar dado o aumento exponencial da procura.

A TurboJET assinala que no primeiro dia do Ano Novo do Galo celebra-se também o primeiro aniversário do lançamento das carreiras entre Tuen Mu e Macau, sendo que será organizada uma cerimónia amanhã que inclui uma série de actividades, como a dança do leão.