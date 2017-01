Taxa de desemprego foi de 1,9 por cento no ano passado

A taxa de desemprego manteve-se abaixo dos 2 por cento no ano passado, fixando-se em 1,9 por cento, mais uma décima do que em 2015, indicam dados oficiais divulgados esta quinta-feira.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de desemprego entre os residentes do território foi mais elevada – atingindo 2,7 por cento, mais duas décimas do que em 2015.

A mediana do rendimento mensal da população empregada situou-se em 15.000 patacas, enquanto a dos residentes em 18.000 patacas. Os níveis são idênticos aos de 2015, segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos.

No quarto e último trimestre de 2016, a população activa era composta por 392.600 pessoas, das quais 385.000 tinham trabalho, menos 500 em termos anuais homólogos.

Em termos trimestrais, contudo, o universo de empregados ‘encolheu’ em 9.200 trabalhadores.

O maior ‘tombo’ verificou-se no sector da construção – que tinha ao serviço 37.200 indivíduos, menos 7.900 do que no trimestre terminado em Setembro, “devido à conclusão sucessiva dos empreendimentos de entretenimento de grande envergadura”, explica a DSEC.

Em sentido inverso, o número de empregados das áreas da saúde e acção social atingiu 13.400 – mais 1.600 pessoas. Do universo de 7.600 desempregados, 8,9 por cento estava à procura do primeiro posto de trabalho, indicam os mesmos dados.

Na sua perspectiva macroeconómica de Macau para 2017, apresentada na semana passada, a Universidade de Macau antecipa a manutenção de uma baixa taxa de desemprego de 2 por cento para este ano.