Tailândia prepara-se para legalizar imigrantes ilegais

Os Governos de Banguecoque e de Phnom Penh estiveram reunidos com o propósito de discutir a legalização de mais 231 mil imigrantes cambojanos que se encontram em situação ilegal no país. Após o golpe militar de 2014, milhares de cambojanos que trabalhavam ilegalmente na Tailândia foram obrigados a regressar ao pais de origem. Muitos acabaram por voltar ao país vizinho, onde conseguem arranjar emprego com relativa facilidade, ainda que não disponham de direito sociais e de qualquer protecção legal.

