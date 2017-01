Steve Wynn encaixa 100 milhões de patacas em títulos bolsistas

O fundador da operadora de jogo Wynn recebeu na semana passada 12,5 milhões de dólares em acções, qualquer coisa como 100 milhões de patacas. O milionário vendeu imediatamente 57.668 acções, encaixando 5,2 milhões de dólares.

O milionário Steve Wynn, fundador Wynn Resorts, encaixou na semana passada um pagamento de 12,5 milhões de dólares americanos – aproximadamente 100 milhões de patacas – em acções. A informações foi anunciada num comunicado pela empresa Wynn Resorts ao índice Nasdaq, no início da semana.

O pagamento foi feito em acções, sendo que neste caso o magnata norte-americano foi “premiado” com 137.468 acções da empresa, correspondentes a 12,5 milhões de dólares americanos.

Apesar da operação só ter sido comunicada no início da semana, a mesma foi realizada a 19 de Janeiro, numa altura em que cada acção valia 90,93 dólares norte-americanos.

Logo após ter recebido as acções, e de acordo com o comunicado, o presidente da empresa vendeu 57.668 das 137.468 acções que lhe foram atribuídas, realizando um encaixe de 5,2 milhões de dólares.

Apesar de ter colocado no mercado quase metade das acções que recebeu, Steve Wynn ainda detém um total de 12.079.800 acções, com um valor estimado em 1,13 mil milhões de dólares norte-americanos. Durante esta semana as acções da operadora chegaram a ser transaccionadas a 93,50 dólares por título bolsista.

Steve Wynn recebeu igualmente um salário anual de 2,5 milhões de dólares norte-americanos, excluindo subsídios e outros bónus.

Além das operações de Macau – onde a empresa é responsável pelos casinos Wynn Macau, Wynn Encore e Wynn Palace – em Las Vegas o grupo detém dois casinos: Wynn Las Vegas e Wynn Encore. Ainda nos Estados Unidos da América, a empresa fundada por Steve Wynn está a construir no Massachusetts, o casino Wynn Boston Harbor.

O empreendimento vai ter um custo de 2 mil milhões de dólares norte-americanos e estima-se que seja concretizado em 2019. Os resultados financeiros do grupo Wynn para o ano passado foram anunciados esta madrugada, já depois da hora de fecho desta edição do PONTO FINAL.

No entanto até ao fim do terceiro trimestre, a companhia mãe, Wynn Resorts, tinha registado lucros no valor dos 128,2 milhões de dólares. Este valor representou um aumento de 18,5 por cento, ao nível dos lucros, face aos primeiros nove meses de 2015, quando o valor tinha sido de 108,1 milhões de dólares norte-americanos.

Também nos primeiros meses deste ano os ganhos da Wynn no território (antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentaram para os 558,2 milhões de dólares, quando em 2015 tinham sido de 548,6 milhões.