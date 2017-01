Pandas, panchões e alegria. A Primavera chega com estrondo a Macau

O território prepara-se para receber o Ano Novo chinês com desfiles, espectáculos, concertos, feiras e exposições, reservando ainda para a quadra festiva a primeira apresentação pública do par de pandas bebés nascidos no Verão passado.

Os pandas gémeos – que completam sete meses de vida – vão poder ser vistos pela primeira vez pelo público a partir da próxima sexta-feira, dia 27, véspera do Ano Novo chinês e até 12 de Fevereiro, ainda que apenas durante duas horas por dia.

“Jian Jian” e “Kang Kang”, ambos do sexo masculino e cujos nomes ditos em conjunto significam “saúde”, foram os primeiros pandas nascidos em Macau, sendo filhos do mais recente casal de pandas gigantes oferecido por Pequim à Região Administrativa Especial.

A primeira aparição pública dos pandas figura como uma das múltiplas actividades programadas para celebrar a entrada no Ano do Galo.

No primeiro dia no novo ano, no sábado, sai à rua a parada do Dragão Gigante e também o Deus da Fortuna e os três Deuses da Felicidade, Longevidade e Prosperidade, além dos 12 signos do zodíaco chinês, cujas actuações, que se fazem acompanhar pela distribuição de lembranças e ‘lai sis’ – pequenos envelopes vermelhos com dinheiro que se oferecem nesta época festiva –, se estendem ao dia de domingo.

Durante o fim de semana, inúmeros espectáculos protagonizados por grupos de fora, incluindo da China, de Hong Kong, da Colômbia, Espanha, Alemanha ou Estados Unidos, também vão animar a cidade, com a Marcha de Alfama a representar Portugal nas festividades.

No terceiro e no oitavo dia do Novo Ano Lunar (30 de Janeiro e 4 de Fevereiro), Macau assiste à parada de celebração do Ano do Galo, que decorre pelo quinto ano e tem direito a transmissão em directo pela televisão, a qual inclui um desfile de carros alegóricos e espectáculos culturais. Na segunda-feira, dia 30, há ainda fogo-de-artifício.

Os primeiros ‘panchões’ podem ser rebentados para afastar os maus espíritos a partir do meio-dia de sexta-feira nas duas zonas para o efeito (uma na península de Macau e outra na ilha da Taipa) e até à meia-noite de 1 de Fevereiro, o quinto dia do ano novo lunar.

Durante este período festivo multiplicam-se as actividades, com o território a receber desde concertos, a espectáculos de variedades, passando por ‘workshops’ ou feiras que decorrem um pouco por toda a cidade, organizadas por diferentes entidades.

Na quarta-feira, por exemplo, foi inaugurada uma exposição – intitulada “Uma Brisa Primaveril nas Terras Verdejantes do Sul” –, composta por centenas de itens relacionados com as tradições do Ano Novo Lunar em Macau, Hong Kong e na província chinesa de Guangdong, a qual vai estar patente ao público até 19 de Fevereiro.

Revelada foi também a estátua do novo ano lunar que fica à entrada, do lado da Taipa, da primeira ponte de Macau, a Governador Nobre de Carvalho, uma obra da autoria do engenheiro português Edgar Cardoso inaugurada em 1974, por onde apenas circulam transportes públicos.

O galo, com três metros de altura, de cor dourada e “olhos brilhantes”, veste “uma túnica vermelha chinesa” e segura, numa das mãos, um dístico alusivo ao Ano Novo chinês, apresentando-se com “uma postura vigorosa”, “dando a sensação de vitalidade”, descreve o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) em comunicado.