Número de livros publicados caiu para níveis de 2012

Já não se publicava tão pouco em Macau desde 2012 e de 2013. O Instituto Cultural admite que o corte no número de livros e publicações publicadas pode estar associado à incerteza económica que se fez sentir no território ao longo dos últimos dois anos. O organismo deu ontem a conhecer os resultados do relatório sobre o estado da publicação livreira em 2016.

O Instituto Cultural (IC) divulgou ontem o relatório sobre o estado da publicação livreira durante o ano transacto e o documento mostra que “a edição livreira registou um decréscimo para os níveis de 2012 e 2013”. Foram menos 134 os títulos de livros para os quais foi pedido o registo na agência de Macau do Número Padrão Internacional de Livro (em inglês ISBN – Internacional Standard Book Number) face ao período homólogo de 2015. Os títulos periódicos, por outro lado, conheceram um aumento de 3 unidades.

No total, acompanhou-se a publicação de 588 títulos de livros e de 29 títulos periódicos no ano passado, tendo sido entregues 447 publicações à Biblioteca Central de Macau para integrarem o seu acervo. Entre as publicações entregues ao Instituto Cultural incluem-se 381 publicações para as quais foram realizados pedidos de registo no ISBN, o sistema de criação de um código único internacional de identificação de livros.

No mesmo ano, 41 editores apresentaram novos pedidos de adesão ao sistema ISBN. Entre os candidatos estavam quatro serviços do Governo, uma escola, nove organizações comerciais, 18 organizações não-governamentais, oito indivíduos e um grupo especial. O número registado em 2016 totaliza cumulativamente 852 editores: 61 serviços do Governo, 31 escolas, 162 organizações comerciais, 367 organizações não-governamentais, 215 indivíduos e 16 grupos especiais. De acordo com o Instituto Cultural, comparativamente ao ano em que foi criada a agência em Macau, os dados “representa(m) um número 13 vezes superior ao número de editores registado em 2000 (62)”.

O organismo justifica o decréscimo da edição livreira no território para os níveis de 2012 e 2013 com o ritmo mais lento do crescimento da economia: “Em comparação com o ano passado, (…) os dados demonstram que o sector da edição livreira na RAEM foi influenciado pela economia, não crescendo tão rapidamente como nos últimos dois anos”, lê-se no comunicado do organismo liderado por Guilherme Ung Vai Meng.

A consciência, no que respeita aos pedidos de registo no ISBN, por parte dos editores tem-se destacado, assume a entidade responsável pela coordenação e apoio às actividades culturais, e a “uniformização internacional da edição livreira” tem vindo a potenciar, “em grande medida”, a introdução de livros de Macau no mercado internacional.

O Instituto Cultural indica na nota de imprensa que o pedido de ISBN efectua-se através do preenchimento de um formulário que terá, depois, de ser remetido juntamente com uma cópia da capa finalizada, da página de título e da página dos direitos de autor, para a Agência ISBN em Macau. Por outro lado, com o intuito de facilitar a concretização dos termos do regime de Depósito Legal por parte dos editores, os mesmo podem optar por remeter as suas publicações através do correio. J.F.