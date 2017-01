Lucros da indústria chinesa cresceram 8,5 por cento no ano passado

Os lucros das principais empresas industriais da China subiram 8,5 por cento, em 2016, anunciou ontem o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, no maior aumento dos últimos três anos.

Graças aos programas de estímulo lançados por Pequim, que aumentou os gastos com infra-estruturas, o sector secundário chinês recuperou da queda homóloga dos lucros de 2,3 por cento, registada em 2015, detalhou a mesma fonte.

O especialista do GNE He Ping associou ainda o aumento dos lucros a uma melhoria na rentabilidade das empresas do ramo industrial, com um aumento em termos homólogos de 5,97 por cento. Sectores que registaram perdas nos últimos anos, como o carvão e o aço, triplicaram os seus lucros em 2016, destacou a agência de estatísticas, impulsionados pelos estímulos lançados por Pequim e pela redução do excesso de capacidade de produção.