Sheldon Adelson, presidente da Las Vas Sands, diz que a companhia está encorajada com as oportunidades que vão surgir no Japão, depois de ter sido legalizado o jogo no país. As afirmações foram feitas durante a apresentação dos resultados da operadora.

“Acreditamos que [a legalização do jogo no Japão] vai criar oportunidades para nós, que nos vão permitir aumentar os benefícios económicos da nossa estratégia”, afirmou Sheldon Adelson.