Grand Lisboa engalana-se para celebrar o Ano Novo do Galo

O Grand Lisboa celebra com pompa a chegada do Ano Lunar do Galo e propõe, a partir de hoje, concertos e outras actividades alusivas à efeméride. Para além da distribuição de lembranças alusivas à entrada no Ano do Galo, a Sociedade de Jogos de Macau traz ao território um mestre de ‘Feng Shui’ oriundo da região vizinha de Hong Kong, oferecendo consultas gratuitas de geomância aos visitantes. A empresa, no entanto, não avançou o nome do adivinho.

As ofertas inspiradas no novo ano do Galo vão ser distribuídas, entre as 12h e as 18h, de amanhã até à próxima quarta-feira. Já o mestre de Hong Kong vai receber os participantes no primeiro piso do Grand Lisboa, a partir de amanhã e até à próxima segunda-feira, das 15h às 16h.

Por outro lado, já arrancou o concurso que tem como prémio final um veículo no valor de 1,600,000 dólares de Hong Kong. Até ao dia 15 de Abril, os visitantes e apostadores do Grand Lisboa podem participar no sorteio “Car Lucky Draw” e habilitar-se a ganhar a viatura.