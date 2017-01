Economia filipina cresceu 6,8 por cento no ano passado

O Produto Interno Bruto (PIB) das Filipinas cresceu 6,8 por cento no ano passado, indicam dados divulgados hoje pelos Serviços de Estatísticas do país: “Em geral, e dado o crescimento em 2016, acreditamos ser muito possível alcançar a meta de crescimento de entre 6,5 e 7,5 por cento por cento em 2017”, afirmou o secretário do Planeamento Socioeconómico, Ernesto Pernia, citado num comunicado, indicando que, a médio prazo, poderá acelerar para 7 a 8 por cento.

No quarto e último trimestre do ano passado, a economia das Filipinas registou um crescimento de 6,6 por cento, apoiada pelo investimento e consumo, o que, para Ernesto Pernia, “testemunha a força da economia” do país asiático que tem crescido “a um ritmo saudável e constante”.

Nos últimos sete anos, verificou-se um crescimento médio de 6,3 por cento.