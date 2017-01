Conselho Consultivo do Trânsito propõe obras à noite e nos feriados

Realização dos trabalhos nas estradas de Macau à noite e durante os feriados. Esta é uma das soluções apontadas pelos membros do Conselho Consultivo do Trânsito para lidar com o número crescente de empreitadas nas estradas do território.

João Santos Filipe

O Conselho Consultivo do Trânsito querem que os empreiteiros que realizam obras nas estradas do território sejam incentivados a fazer os trabalhos durante a noite e em dias feriados. Esta foi uma das conclusões da reunião de ontem do organismo, de acordo com o vogal Kou Kun Pang, sendo que o grupo também defende a subida das taxas a pagar para efectuar escavação nas rodovias.

“Vamos lançar outras medidas, como aumentar as taxas para escavações nas estradas e também incentivar os empreiteiros a realizarem obras à noite e durante os feriados”, disse Kou Kun Pang à saída do encontro de ontem à tarde.

Contudo o vogal do Conselho Consultivo do Trânsito adiantou que o número de obras que poderão decorrer durante o período da noite não foi discutido. A legislação actual admite a realização dos trabalhos à noite se houver autorização expressa nesse sentido através de um despacho firmado pelo Chefe do Executivo.

Ainda de acordo com o vogal do organismo vão ser realizadas este ano 711 obras em Macau e na Taipa, cerca de 400 na Ilha e cerca de 200 na Península.

Outra proposta apresentada, e que não despertou qualquer oposição, foi a remoção das cancelas das arcadas do edifício do Instituto Cultural na Praça do Tap Seac. A alteração visa dar resposta ao aumento do número de turistas que atravessa a passadeira para peões junto ao edifício-sede do IC. O aumento do número de peões na zona é uma consequência do facto de não ser mais possível aos autocarros de turismo apanharem passageiros na Rua D. Belchior Carneiro, tendo antes de o fazer no parque de estacionamento subterrâneo da Praça do Tap Seac: “Como os turistas têm de ir à praça do Tap Seac para apanharem os autocarros há membros do conselho que sugerem a remoção da cancela do Edifício do Instituto Cultural. Esta proposta foi lançada hoje e não houve propostas contra”, explicou Kou Kun Pang.

Alterações nos autocarros

Na reunião foram igualmente debatidas alterações nos autocarros 7A, que liga a Pérola Oriental à Praça Ferreira Amaral, e no 26, que circuita entre a Bacia Norte do Patane e a Vila de Coloane. As alterações promovidas não foram, no entanto, revelados pelo vogal do organismo.

Ainda sobre a rede de transportes públicos, Kou Kun Pang revelou que existe a intenção de aumentar o tamanho dos autocarros mais pequenos para que possam transportar mais passageiros: “Quanto aos transportes públicos pretendemos optimizar as carreiras e incentivar as pessoas a fazerem mais transbordos. Pretendemos também aumentar as dimensões dos autocarros mais pequenos para terem um maior porte”, afirmou.

Kou Kun Pang revelou que em 2016 circularam pelas estradas de Macau cerca de 251 mil veículos, o que significa um aumento de 0,82 por cento face ao ano anterior, quando havia 249 mil veículos no território.

Em termos de feridos na estrada houve uma quebra de 12,8 por cento em Agosto para os 4 613, face aos 5,291 de 2015, sendo que o número de mortos nas estradas caiu 40 por cento para 9 mortos de 15.

Só metade dos condutores pagam estacionamento

Só metade dos condutores que estacionam nos lugares pagos acabam por fazer o pagamento da respectiva tarifa. Os números foram divulgados ontem pelo funcionários da DSAT, depois da reunião do Conselho Consultivo do Trânsito, e dizem respeito aos primeiro 20 dias de Janeiro.

O número demonstra uma melhoria face ao ano passado, quando apenas 40 por cento dos condutores colocava moedas nos parquímetros.

Também nos primeiros 20 dias de 2017 foram canceladas as matrículas de 900 veículos e foram inspeccionados cerca de 8 mil carros. Destes apenas três foram chumbados.