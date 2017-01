China apelou a boicote a cadeia de hotéis japonesa

As autoridades e operadores turísticos chineses lançaram um boicote à cadeia de hotéis japonesa APA, após esta ter recusado retirar dos seus quartos livros que negam o massacre de Nanjing, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial.

“A Administração Nacional de Turismo da China pediu a todas as empresas e portais chineses que oferecem serviços turísticos para que suspendam os seus negócios com a APA”, afirmou esta semana Hua Chunying, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Uma pesquisa pelo nome daquela cadeia hoteleira em alguns dos principais portais de agências de viagem chinesas – incluindo a Ctrip, Qunar ou Tuniu – não sinalizava esta quinta-feira nenhum resultado.

“A decisão foi adpotada em resposta à provocação de forças de extrema direita do Japão”, justificou a porta-voz Hua Chunying.

“Com este boicote, a empresa pagará o preço pelo seu comportamento irresponsável”, acrescentou.

A decisão surge depois de a APA ter colocado exemplares do livro “A História Real do Japão”, que negam o massacre de Nanjing, nos quartos dos seus hotéis.

Durante um período de seis semanas, em 1937, estima-se que tenham sido mortos mais de 300 mil chineses, durante a ocupação de soldados do Japão na então capital da República da China, num dos maiores massacres da Segunda Guerra Mundial.

Num comunicado publicado na semana passada, a APA recusou remover os livros, argumentando com a “liberdade de expressão”, e defendeu que estes servem o “propósito de permitir aos leitores conhecer as interpretações verdadeiras e factos da História moderna”.

A cadeia de hotéis reafirmou esta semana que, apesar do boicote, não irá alterar a sua política. Os cidadãos chineses são quem mais visitou o Japão, em 2016, compondo 26 por cento do total de turistas, de acordo com dados oficiais.

Nos últimos anos, renovadas tensões entre Pequim e Tóquio, sobretudo em torno de disputas territoriais, levaram a uma queda nas vendas de carros ou produtos de marcas japonesas na China.