Banco Popular da China vai lançar moeda virtual

O Banco Popular da China está a ultimar o lançamento da sua própria moeda virtual, que seria a primeira do mundo apoiada por um banco central, informou ontem a revista de informação económica Caixin.

As autoridades monetárias chinesas completaram em Dezembro um ensaio com a divisa, similar à ‘bitcoin’, que contou com a participação dos principais bancos estatais, como o ICBC e o Banco da China, revelou a publicação, que cita fontes do banco.

O projeto foi orientado pelo gigante chinês da Internet Tencent. A moeda virtual utilizará a mesma tecnologia que a ‘bitcon’, as “cadeias de bloqueio” (‘blockchain’, em inglês), para registar as transacções financeiras de forma segura, escreveu a Caixin.