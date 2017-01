Alunos da Universidade de Macau distinguidos com 2º prémio em concurso de nível nacional

Uma equipa de estudantes pós-graduados da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau (UM) conquistou o 2º prémio da 13ª edição do Concurso Nacional de Modelos Matemáticos para Pós-Graduados. A competição contou com a participação de cerca de 9,000 equipas provenientes de instituiçõs de ensino superior de toda a República Popular da China.

O doutorando Guo Li e os mestrandos Wu Yinwen e Kong Lingning foram aconselhados pelo docente do Departamento de Computação e Ciência da Informação, Chen Long, num trabalho que se focou no mapeamento do genoma humano. A equipa desenhou um método matemático para descobrir doenças relacionadas com genes no ADN humano e conseguiu alcançar bons resultados na análise dos dados de ensaio providenciados pela organização do concurso.

A Universidade de Macau, que já foi galardoada com vários prémios atribuídos a investigações sobre modelagem matemática, aposta nesta área de estudo por considerar que os seus alunos devem desenvolver as suas competências neste campo tão importante para a “era digital” actual.