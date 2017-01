Uma foto por dia

Discípulas de Shaolin: Um grupo de raparigas afegãs, atletas do “Shaolin Wushu Club”, treinam no topo de uma montanha nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão. Cerca de duas dezenas de adolescentes e jovens mulheres têm vindo, ao longo dos últimos dois anos, a aprender os rudimentos da mais conhecida arte marcial chinesa. Fundado em 2015, o “Shaolin Wushu Club” é gerido por Seema Azimi e pelo seu pai e tem vindo a desafiar as questões de género no conservador Afeganistão. EPA/HEDAYATULLAH AMID

