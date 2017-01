O Percurso A do Túnel Militar da Guia vai ser alvo de reparações. A partir do dia 5 e até ao dia 24 de Fevereiro, o percurso estará encerrado. Os visitantes poderão usufruir, no entanto, do Percurso B, que permanecerá aberto durante o mesmo período. As obras são da responsabilidade do Instituto Cultural.

