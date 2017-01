State Grid adquire participação maioritária em empresa brasileira

A gigante chinesa de distribuição de electricidade é desde terça-feira a principal accionista da brasileira CPFL. A Stae Grid adquiriu 56,64 por cento do capital da maior companhia de electricidade privada do Brasil.

O grupo chinês State Grid, o maior accionista da Redes Energéticas Nacionais (REN), chegou na terça-feira a acordo para comprar uma participação maioritária na empresa brasileira CPFL, por 4.500 milhões de dólares.

A compra de 54,64 por cento das acções da CPFL vai permitir à gigante chinesa expandir a sua presença no Brasil, onde está presente desde 2010.

A State Grid opera um total de 10 mil quilómetros de linhas de transmissão eléctrica no Brasil, incluindo no Rio de Janeiro e em São Paulo, e está a construir mais 6 mil quilómetros, segundo anunciou em comunicado.

Em Portugal, o grupo fechou, em 2012, a compra de 25 por cento da REN por 387,15 milhões de euros.

No entanto, em 2016, a empresa viu vetada a sua proposta por 50 por cento da principal companhia eléctrica da Austrália, por motivos de segurança nacional.

A State Grid, a segunda maior empresa do mundo, segundo a revista Fortune, é directamente tutelada pelo governo central chinês. A CPFL, por sua vez, é a maior companhia eléctrica privada do Brasil.

Fornece energia para 24 milhões de pessoas e é líder na distribuição de energias renováveis, segundo o comunicado difundido na terça-feira.

Através deste negócio, o grupo chinês diz que quer alargar a sua presença na transmissão e distribuição de energia no Brasil e aumentar a geração de energia a partir de fontes renováveis:

“O objectivo é diversificar o portefólio da State Grid International e (…) fortalecer a nossa posição de líderes no sector eléctrico brasileiro”, afirma em comunicado.

O negócio servirá também como um estímulo para o país sul-americano, que enfrenta a pior recessão económica desde há várias décadas, e para estabilizar as suas finanças públicas. A State Grid está encarregue de distribuir electricidade para quase 1.000 milhões de pessoas na China.

Em declarações à agência Lusa, o embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Caramuru de Paiva, considerou natural ” a entrada de empresas brasileiras na área da energia: “É natural porque já têm a experiência aqui (na China) e porque a China é talvez o único país no mundo capaz de transmitir grandes volumes de energia em distâncias muito longas”, disse. “O Brasil precisa disso, porque o Brasil tem distâncias muito longas. A energia é gerada no norte do Brasil, para abastecer São Paulo e o sul do Brasil. Então, essas empresas acabaram por encontrar um ambiente muito bom”, explicou.

Outra empresa chinesa do sector energético, a China Three Gorges, que em Portugal detém 21,35 por cento da EDP, comprou nos últimos anos participações em várias centrais eléctricas no Brasil.

O grupo opera as centrais hidroeléctricas da Ilha Solteira e da Jupia, nos estados São Paulo e Mato Grosso do Sul, respectivamente, duas das maiores instalações do género no país.