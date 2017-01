Salário mínimo universal em águas de bacalhau

Representantes do sector laboral no Conselho Permanente de Concertação Social desafiam o Governo a cumprir o prometido e implementar o salário mínimo dentro do prazo inicialmente avançado: três anos. O patronato acha que a RAEM não está ainda em condições de o fazer.

Rodrigo de Matos

Desde Janeiro de 2016 que existe salário mínimo em Macau, embora apenas para funcionários de serviços contratados pela administração de condomínios. O plano do Governo passava para alargar a medida a todos os sectores da economia num prazo de três anos a contar daquela data. Ontem, após a última reunião Plenária do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, esclareceu que o prazo de três anos afinal não é para a generalização do salário mínimo, mas apenas para o início dos trabalhos legislativos que deverão conduzir a tal meta.

“Nesta reunião aprovámos o plano de trabalho para 2017. Um dos pontos que discutimos foi o dos trabalhos preparatórios para a plena implementação do salário mínimo”, revelou Lionel Leong à comunicação social, à saída da reunião. O secretário para a economia e finanças revelou que ainda faltava “fazer muitos estudos” para se poder pensar em alargar a medida a todos os sectores. Estudos esses, explicou, que tinham de ter em conta uma avaliação ao desempenho do mecanismo nas profissões em que já foi aplicado, os sectores da limpeza e segurança dos edifícios: “Tão logo tenhamos uma conclusão sobre que efeitos teve a aplicação do salário mínimo nesses casos, como afectaram a sociedade e a comunidade, então teremos uma base muito boa sobre a qual poderemos tirar conclusões e iniciar os trabalhos para o alastramento da medida às outras profissões”, afirmou o governante. “O que queremos ver no referido prazo de três anos é o arranque dos procedimentos legislativos nesse sentido”, esclareceu, escusando-se a comprometer com uma data para a entrada em vigor da medida.

Operários torcem o nariz

Pouco convencido com as palavras do secretário, Chiang Chong Sek, presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), apelou ao Governo para que cumprisse o prometido: “O secretário já não se compromete nem com 2019. Prometeram que ia levar apenas três anos. Vamos manter a esperança de que cumpram com a palavra e respeitem esse prazo. Como representantes do sector laboral, vamos continuar a insistir para que o Governo realize dentro do prazo assumido a instituição plena do salário mínimo”, referiu o representante do sector laboral no Conselho Permanente de Concertação Social.

Pelo contrário, para António Chui Yuk Lum, presidente da direcção da Associação Industrial de Macau (AIM), a RAEM não se deve precipitar nessa matéria: “Achamos que ainda não há condições para se falar na implementação plena do salário mínimo, mas apenas discutir os trabalhos preparatórios. Não devemos fazer a lei por fazer. Temos de perceber primeiro bem se é o tempo oportuno”.

No plano de actividades para 2017 que esteve ontem em cima da mesa, foram incluídos também outros assuntos, como as alterações a efectuar na Lei das Relações de Trabalho, a proposta de lei relativa ao Regime do Trabalho a Tempo Parcial, ou as condições para o início da discussão sobre a Lei Sindical.