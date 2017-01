Que não seja só “garganta”, diz Bruxelas a Pequim

A União Europeia (UE) pediu ontem à República Popular da China para que comprove o seu compromisso com o livre comércio, declarado recentemente pelos seus líderes, com medidas que facilitem a entrada de empresas estrangeiras no país asiático.

“A nossa esperança é que vejamos uma China mais aberta e que haja progressos concretos”, disse o embaixador da União Europeia na China, Hans Dietmar Schweisgut, em conferência de imprensa em Pequim.

O Presidente chinês, Xi Jinping, recusou na semana passada o proteccionismo, durante o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, prometendo abrir mais o mercado chinês.