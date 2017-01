A Polícia Judiciária afirmou ontem, ao PONTO FINAL, que não recebeu qualquer queixa no âmbito do caso dos clientes do BNU que receberam mensagens no telemóvel relativas a transacções no estrangeiro – que nunca tentaram fazer – no valor de dois dólares.

“Até ao momento não foi recebida nenhuma queixa nesta Polícia quanto à existência de casos análogos ao referido”, afirmou a polícia de investigação do território em comunicado.