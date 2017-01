Período do Ano Novo deve impulsionar segmento VIP

O prognóstico foi ontem traçado por Davis Fong. O director do Instituto de Estudos de Jogo Comercial da Universidade de Macau está convicto que a taxa de crescimento do sector VIP pode crescer mais do que a do mercado de massas durante o período do Festival da Primavera.

O crescimento das receitas de jogo de Macau no último trimestre de 2016, de cerca de 10 por cento, deverá continuar na primeira metade deste ano, principalmente no sector VIP, impulsionado pelas apostas de Ano Novo, prevê o especialista Davis Fong.

“Acredito que o ‘momentum’ vai continuar este ano, especialmente no primeiro e segundo trimestres de 2017, porque no Ano Novo Chinês há a tradição de os jogadores, principalmente VIP, tentarem a sua sorte. Por isso acho que durante o Ano Novo chinês a taxa de crescimento no sector VIP pode superar a do mercado de massas”, afirmou o director do Instituto de Estudos de Jogo Comercial (IEJC) da Universidade de Macau.

Para o especialista, esta tendência poderá mesmo “continuar depois do primeiro e segundo trimestres de 2017”.

Fong falava à margem da inauguração de dois postos de informação de jogo responsável, nos casinos Galaxy e Wynn, onde esteve também o director da Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Paulo Chan, que se disse “optimista acerca das receitas durante o Ano Novo Chinês”, tendo também em conta a elevada taxa de ocupação dos hotéis.

O director do IEJC desvalorizou os dados ontem publicados em Boletim Oficial pela DICJ que revelam que Macau conta com 126 promotores de jogo (‘junkets’) autorizados a exercer actividade, o número mais baixo desde 2006: “Diminuíram um pouco [menos 15 em relação a 2016], no entanto, temos cerca de 120 ‘junkets’ registados e seis concessionárias de jogo. Por lei não há nenhuma restrição no número de salas que cada ‘junket’ pode ter. Nada impede que tenham muitas, muitas salas em várias propriedades. Por este motivo não acho que irá criar inconveniente para o jogador. Se o jogador VIP quiser encontrar um local para jogar, não terá inconvenientes. Não acho que a receita bruta será afectada por causa da diminuição do número de ‘junkets’”, disse.

Quanto aos quiosques de jogo responsável, Fong indicou que em 2016, estes foram visitados por cerca de 9.000 pessoas, sendo realizados 42 pedidos de auto-exclusão dos casinos através destas estruturas. A linha aberta para o tratamento de vício do jogo recebeu no ano passado 81 pedidos de ajuda.

No ano passado a DICJ recebeu um total de 351 pedidos de exclusão de acesso aos casinos.

Segundo dados publicados pela DICJ, o segmento VIP (salas de grandes apostas) contribuiu para 53,2 por cento das receitas arrecadadas pelos casinos ao longo do ano passado.

Embora continue a deter a maior fatia, a proporção do jogo VIP nas receitas totais tem vindo a diminuir.

No cômputo de 2015, foi de 55,3 por cento, enquanto em 2014 correspondeu a 60,4 por cento – isto quando chegou a ser superior a 77 por cento.

As receitas totais dos casinos de Macau iniciaram em Junho de 2014 uma curva descendente, caindo pelo terceiro ano consecutivo em 2016.

Contudo, a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria – o principal motor da economia de Macau –, com Dezembro a marcar o quinto mês consecutivo de subida das receitas dos casinos em termos anuais homólogos.