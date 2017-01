O que têm de especial os Rolls Royce vermelhos de Stephen Hung?

São os carros mais luxuosos alguma vez fabricados pela mais famosa marca de automóveis de luxo que existe… e vêm para aquele que pretende ser o “hotel mais luxuoso do mundo”. Faz sentido? Diamantes, uma pintura inédita criada à medida do excêntrico magnata, jantes exclusivas. Nada nestes carros foi concebido a preço de saldo.

É já este ano que Macau passa a contar com o hotel que promete vir a ser o mais luxuoso do mundo. O “The 13”, de Stephen Hung, vai ser um complexo que prima pela ostentação, onde os hóspedes mais endinheirados terão que desembolsar a módica quantia de 850 mil patacas para passar uma noite numa das suites mais exclusivas do mundo da hotelaria, com uma área útil de até 2800 metros quadrados. Uma das atracções do “The 13” que tem feito correr mais tinta é mesmo a frota de 30 limusinas Rolls-Royce Phantom que o multimilionário de Hong Kong mandou fazer à medida para transportar os seus clientes.

Tratou-se da encomenda mais cara alguma vez recebida pelo fabricante britânico de automóveis de luxo e, como se não bastasse, incluiu duas unidades tão especiais que mereceram o nome de Gold Phantom, que a própria marca reconhece serem “os Phantoms mais luxuosos alguma vez fabricados”. Os veículos, com vários pormenores em ouro maciço, vão estar reservados apenas para os clientes mais importantes.

Mas vamos aos pormenores: esses dois Rolls-Royces especiais, além de outras extravagâncias solicitadas por Stephen Hung, contam com toques de uma pintura criada à base de ouro de 23,75 quilates (pureza especialmente escolhida para conseguir os melhores acabamentos) e que é, naturalmente, a pintura mais cara alguma vez utilizada na decoração de um Rolls-Royce. O cuidado que a marca dedicou à pintura destes carros foi tal que entendeu ser necessário instalar uma maquinaria específica para estas duas unidades. O processo de pintura, explicou a Rolls Royce, exigiu 250 por cento mais tinta do que o habitual. Sem surpresas, isso permitiu pintar essas duas limusinas com 10 camadas, uma delas formada por partículas de ouro.

A cor vermelha específica para a carroçaria (e jantes) foi baptizada de “Stephen Red” (vermelho Stephen), em homenagem ao cliente, apenas pontuada por uma linha exterior em tinta de ouro traçada à mão por um artesão especializado. Como seria de esperar, a figura de marca “Espírito do Êxtase” e a grelha dianteira são também construídas e acabadas em ouro, material com que também se personalizaram os elementos decorativos espalhados por todo o veículo. O logo da Rolls-Royce na parte dianteira está decorado com nada mais, nada menos do que 336 diamantes.