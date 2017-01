Manuel Pires vai ficar à frente da TDM até Fevereiro de 2020

Manuel Pires viu ontem renovada a comissão de serviço para exercer funções de membro do Conselho da Administração da TDM por um período de três anos, que começa a partir do dia 1 de Março e termina no fim de Fevereiro de 2020.

Desde Março de 2014 que Manuel Pires assume a posição de vice-presidente do Conselho de Administração da TDM e de presidente da Comissão Executiva da estação pública de teledifusão do território.

O responsável vai ter pela frente o desafio, lançado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de começar a legendar em português os programas falados em chinês e vice-versa.

Foram igualmente renovadas as funções de Vitor Chan e Sou Chio Fai como membros do Conselho de Administração da empresa. Também Wu Lok Kan, delegado do Governo na TDM, foi nomeado por mais dois anos, sendo que vai auferiro 9 900 patacas por mês pelo desempenho da função.