Macau perdeu mais de quatro mil trabalhadores não-residentes

O território perdeu mais de 4.000 trabalhadores contratados ao exterior no intervalo de um ano, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com os números avançados esta quarta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e disponibilizados no portal do Gabinete para os Recursos Humanos, Macau contava no final de Dezembro de 2016 com um total de 177.638 trabalhadores não residentes, menos 4.008 do que no mesmo mês do ano passado e menos 259 do que em a Novembro.

A China continua a ser a principal fonte de mão-de-obra importada de Macau, com 113.408 trabalhadores (63,8 por cento do total), mantendo uma larga distância das Filipinas, que ocupa o segundo lugar (26.701) num pódio que se completa com o Vietname (14.807).

O sector dos hotéis, restaurantes e similares absorve a maior fatia de mão-de-obra importada (49.990), seguido do da construção (34.613).

A construção foi, aliás, o sector que registou o maior ‘tombo’. No intervalo de um ano ‘perdeu’ 8.869 trabalhadores: de 43.482 passou a contar com 34.613.

As actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços agrupavam 13.341 trabalhadores contratados ao exterior – menos 594 face a Dezembro de 2015 –, dos quais 859 eram trabalhadores da construção civil contratados directamente pelas empresas de lotarias e outros jogos de apostas, menos 1.045 em termos anuais homólogos, segundo os mesmos dados.

Tal poder-se-á explicar com o facto de em 2016 terem sido inaugurados dois casinos – o Wynn Palace e “The Parisian” – que tinham estado anteriormente em construção.

Por conseguinte, o ramo dos hotéis, restaurantes e similares ‘ganhou’ 1.889 trabalhadores no mesmo hiato temporal, um aumento que, contudo, não foi suficiente para compensar a diminuição sentida no sector da construção.

A mão-de-obra importada equivalia a 45,1 por cento da população activa e a 46 por cento da população empregada, estimadas no final de Novembro.

O universo de trabalhadores não residentes galgou os 100 mil pela primeira vez na história da RAEM em 2008.

Macau contava, no final de 2000, com 27.221 trabalhadores não residentes; 39.411 em 2005; 110.552 em 2012; 170.346 em 2014 e 181.646 em 2015.