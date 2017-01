Liga de Elite: C.P.K chegou-se à liderança

O onze orientado por Leung Kuai Sang derrotou a Selecção de Sub-23 por 5-1 e apanhou o Monte Carlo na liderança da classificação. No outro desafio ontem disputado o Kei Lun esmagou o Lai Chi por cinco bolas a zero.

O Chao Pak Kei alcançou o Clube Desportivo Monte Carlo na liderança da tabela classificativa da edição de 2017 da Liga de Elite, ao golear a formação da Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau por 5-1 no desafio que encerrou a segunda jornada da principal prova do futebol do território.

Agora orientado por Leung Kuai Sang, após a promoção de Inácio Hui ao estatuto de director desportivo, o C.P.K não acusou a pressão e não desperdiçou a hipótese de apanhar o onze “canarinho” no topo da classificação. Num desafio quase de sentido único, o grupo de trabalho de Diego Patriota e companhia entrou, ainda assim, com o pé esquerdo no encontro, deixando-se surpreender pela formação adversária logo aos seis minutos. Cheong Hoi San foi quem inaugurou o marcador, colocando as jovens promessas da Associação de Futebol de Macau em vantagem.

A resposta do Chao Pak Kei não se fez tardar e aos 13 minutos Cheong Kin Chong – que acabaria por se afirmar como o homem do jogo – repôs o equilíbrio no marcador.

Com a igualdade a pautar o andamento do jogo, foi necessário aguardar até ao primeiro minuto da etapa complementar para presenciar uma revolução no marcador, com Lam Ka Seng a inscrever o nome nos anais da partida e a colocar o C.P.K a vencer.

Em vantagem no placard, o conjunto orientado por Leung Kuai Sang nunca mais abriu mão do controlo da partida e aos 59 minutos Cheong Kin Chong bisou, estendendo a vantagem do Chao Pak Kei para 3-1. Três minutos depois, aos 62, o brasileiro Diego Patriota fez questão de dizer “presente” e estreou-se a marcar na edição de 2017 da Liga de Elite. O quinto e último golo do grupo de trabalho treinado por Leung Kuai Sang surgiu aos 69 minutos e teve assinatura de Vinicius Akio, jovem brasileiro que estuda na Universidade de Macau.

No outro encontro ontem disputado, fez-se notada a mão de Joseclér. O técnico brasileiro, que trocou o Ka I pelo Kei Lun, viu a sua nova equipa golear o Lai Chi por cinco golos sem resposta.

César de Souza abriu o marcador para o Kei Lun logo no primeiro minuto, repetindo a graça antes ainda da passagem da primeira meia hora de jogo. O maliano Oumar Cheikh Diarra seguiu-lhe as peugadas e num intervalo de dois minutos – o 41.o e o 42.o – facturou por duas ocasiões, colocando o onze orientado por Joseclér a vencer por 4-0. O quinto e último golo do desafio acabaria por surgir apenas aos 76 minutos e teve a assinatura de um jogador que leva já muitos anos no futebol de Macau, o brasileiro Adilson Sousa da Silva.