IPIM quer sede do Fundo Sino-Lusófono em Macau ainda este ano

O grupo de trabalho interdepartamental dentro da Secretaria para a Economia e Finanças está a fazer pressão para que a sede do Fundo de Desenvolvimento e Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa seja fixada em Macau ainda durante a vigência de 2017.

Glória Batalha Ung, vogal-executiva do Conselho de Administração do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), diz esperar que sejam ultrapassados certos procedimentos administrativos para que tal seja possível ainda este ano.

A responsável observou, no entanto, que mesmo antes de que isso aconteça, o IPIM continuará a prestar assistência às empresas de Macau que se queiram candidatar ao fundo. O organismo tem auxiliado a empresa de gestão do fundo a estudar outros modos de abordagem e plataformas de cooperação, de forma a ajudar as pequenas e médias empresas a acederem ao fundo.