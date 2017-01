Gripe das aves já matou nove pessoas no Continente

A China registou desde o início do ano nove mortos com o vírus H7N9 da gripe das aves, noticiou a imprensa estatal, depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter instado os países a reportar casos de infecção.

Centros de controlo da doença nas províncias de Henan, Hunan e Guangdong reportaram pelo menos nove mortos, noticiou a agência oficial Xinhua.

O caso mais recente ocorreu em Henan, onde as autoridades de Saúde locais reportaram a morte de dois empregados de um restaurante, na terça-feira.

Desde que registou o primeiro caso de infecção, em Março de 2013, a China registou mais de 1.000 casos, entre os quais 38,5 por cento resultaram em morte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

A gripe das aves, que causa graves doenças respiratórias, tem maior incidência durante o Inverno e a Primavera. Segundo a Xinhua, os casos registados este ano ocorreram sobretudo no sul da China, incluindo nas cidades de Xangai e Hong Kong. O receio de uma epidemia levou nos últimos dois anos a abates de aves em massa em Hong Kong.

O H7N9 causa particular apreensão nas autoridades, visto que as galinhas infectadas não morrem ou revelam sintomas, chegando facilmente ao contacto com seres humanos.

A “epidemia” começou em Setembro passado, mas houve um “súbito e acentuado aumento de casos” desde Dezembro, disse na segunda-feira a directora-geral da OMS, Margaret Chan.

Todos os países devem “manter-se atentos a surtos de gripe das aves em aves ou a casos de infecção humana”, afirmou Chan, apelando a que “detectem e reportem os casos de infecção humana imediatamente”.

Em Macau, nos últimos meses, foram dois os casos de infecção humana pelo vírus H7N9 diagnosticados. Os dois pacientes acabaram por recuperar após serem submetidos a tratamento hospitalar.



