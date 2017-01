Governo começou a apoiar financeiramente alguns templos de Macau

Fong Kin Fu, director da Comissão de Preparação para os Festivais dos Templos de Macau, revelou que o Governo começou recentemente a contribuir com fundos para o orçamento e manutenção de alguns templos e espaços de culto do território. A revelação foi feita durante o programa “Fórum Macau”, transmitido todas as manhãs na emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

“No passado as despesas operacionais dos templos, que incluem electricidade, manutenção e pessoal administrativo, eram pagas com os contributos dos crentes. Além disso havia as contribuições dos sectores comercial e industrial”, explicou Fong Kin Fu.

“No entanto as ofertas não são suficientes em alguns casos e por isso alguns templos começaram a receber dinheiro do Governo”, revelou.

Após ter sido questionado pelos ouvintes, Fong Kin Fu abordou a decisão do Governo, de proibir que o incenso fique durante a noite a arder nos templos. Esta foi uma medida do Executivo que criou alguma polémica.

O director da Comissão de Preparação para os Festivais dos Templos de Macau apontou a segurança como a prioridade nesta decisão. Contudo, Fong Kin Fu clarificou que, caso haja um segurança durante a noite nos espaços religiosos, que o incenso pode ficar a arder.

Ainda sobre os espaços de culto, o dirigente explicou que no passado a manutenção dos templos passava de geração em geração, o que fez com que estes chegassem aos dias de hoje em bom estado. Contudo o responsável explicou que é necessário adoptar medidas mais avançadas para os espaços religiosos.

O Governo informou igualmente, através da chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural, Leong Wai Man, que neste momento existem 40 templos em Macau, 30 dos quais fazem parte da lista de património protegido.