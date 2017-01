Os quiosques e postos informativos do jogo responsável receberam, no ano passado, 42 pedidos de auto-exclusão e 81 pedidos de apoio através da linha aberta para o tratamento do vício do jogo. Para além dos postos que já existiam nos casinos do território, ontem foram inauguradas mais dois equipamentos nos empreendimentos Galaxy e do Wynn Palace.

